За сутки в России потушили 83 лесных пожара

За прошедшие сутки в России потушены и 83 лесных пожара. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

Треть всего горящего леса, 14 тысяч гектаров, приходится на Красноярский край - там потушено почти четыре десятка очагов, но из-за сильного ветра и аномальной жары то и дело возникают новые.

Сложная обстановка в Иркутской и Амурской областях: в общей сложности там ликвидировано 26 пожаров. Общая площадь лесных пожаров по стране приближается к 50 тысячам гектаров. Режим ЧС объявлен уже в шести субъектах. В ряде регионов сегодня ожидается ухудшение пожароопасной обстановки.