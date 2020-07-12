Врачи назвали эффективный способ сохранить здоровье печени
Специалисты Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах заявили, что употребление кофе позволит снизить риск появления цирроза печени.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные более четырнадцати тысячи человек за 20 лет, у которых были различные проблемы с печенью.
Уточняется, что также были изучены особенности образа жизни и пищевые привычки пациентов.
«Употребление двух чашек кофе в день сокращало вероятность развития цирроза печени на 44%, трех чашек - на 57%, четырех - на 65%», - пишет «МедикФорум» со ссылкой на результаты исследования.
Таким образом, ученые заключили, что любители кофе сталкивались с циррозом в среднем на 21% реже, чем остальные.
Накануне о пользе кофе для пациентов с заболеваниями печени рассказал и главный врач больницы №71 Александр Мясников.