В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться COVID-19 во время купания

В Роспотребнадзоре рассказали, что россиянам не следует бояться заражения коронавирусом во время купания. В ведомстве отметили, что вирус умирает в открытой воде.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что водоемы могут стать источником распространения других инфекционных заболеваний, таких как дизентерия, холера, ротавирус, брюшной тиф.

Россиянам посоветовали внимательнее выбирать место для водных процедур и не забираться в воду при наличии ран и ссадин на коже, а после выхода из водоема ополоснуться чистой водой, передает «Интерфакс».