Собянин: ЕГЭ покажет качество образования во время COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что уровень знаний, который покажут столичные школьники при сдаче ЕГЭ, продемонстрирует качество дистанционного образования во время пандемии коронавируса.

«С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как мы прошли этот год, пандемию и так далее. Пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», - отметил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что в Москве образовательный процесс на время пандемии не прекращался, был переведен на дистанционный режим. Такой режим вызвал определенные трудности, которые город, тем не менее, преодолел.

В России 10 июля почти 400 тысяч школьников сдавали ЕГЭ по математике, из них около 40 тысяч – в Москве. Профильная математика стала одним из самых востребованных предметов у выпускников, вторым по популярности после русского языка.