В России за сутки подтверждены 6 615 случаев инфицирования COVID-19
Справились с COVID-19 за минувшие сутки 3 615 россиян.
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За сутки в 84 регионах России подтвердились 6 615 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 727 162 в 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с COVID-19 за минувшие сутки 3 615 россиян. Всего выздоровел 501 061 человек.
На 12 июля в стране проведено 23 миллиона тестов на коронавирус.