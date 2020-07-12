На перевале Дятлова разгорелся крупный пожар

В Свердловской области на перевале Дятлова произошло сильное возгорание на площади 40 га, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

По информации ведомства, пожар начался от туристической тропы и распространился на большие массивы леса.

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Для локализации возгорания на вертолете вылетели шесть специалистов, а также выехал вездеход с дополнительными силами пожаротушения.

«Пожар на площади 40 га локализован, пожар не разрастается», - уточнили в пресс-службе министерства.

Перевал Дятлова является местом загадочной гибели туристической группы в феврале 1959 года. По официальным данным судмедэкспертов, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, ставшие причиной смерти.

Накануне стало известно, что причиной гибели участников группы Дятлова стали ухудшения погодных условий в результате схода лавины, из-за чего они не смогли вернуться в палатку.