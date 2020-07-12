Названы секретные функции смартфонов

Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем. В свою очередь, компании часто вводят новые функции, которые становятся «секретными» для многих пользователей. О некоторых из таких функций рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

«И в Android, и в iOS есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь», - рассказал Гриценко.

Он отметил, что в смартфонах на обеих системах можно узнать примерный уровень износа аккумулятора или снимать видео с экрана, в последних версиях iOS в приложении «файлы» появился сканер, а в устройствах на Android недавно возникла возможность «прятать» файлы или фото, когда вы даете телефон на время в руки другому человеку, передает агентство «Прайм».