Диетолог рассказала, как правильно есть фастфуд без вреда для здоровья

Чтобы избежать серьезных последствий при употреблении вредных продуктов, таких как фастфуд, необходимо соблюдать меру, заявила врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян.

По словам специалиста, абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов нет, поэтому для человека важно питаться в соответствии с индивидуальными параметрами здоровья.

«Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Однако, если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», - отметила Григорян.

Помимо этого, специалист акцентировала внимание на том, что первостепенно стоит обеспечить организм белками, витаминами и минералами, учитывая сезонность.

Также в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог добавила, что летом не рекомендуется употреблять много жирной пищи.