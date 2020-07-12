СМИ: россиян освободили от расходов на электросчетчики

Граждан России освободили от всех трат, связанных с покупкой и обслуживанием электросчетчиков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.

Ожидается, что россияне смогут сэкономить от 5 до 20 тысяч рублей на покупке, установке и обслуживании счетчиков. Затраты возьмут на себя поставщики и сетевые компании.

Они же выберут, какие счетчики ставить: простые или интеллектуальные. Интеллектуальные приборы позволят следить за показаниями в режиме онлайн и автоматически передавать данные со счетчиков в энергокомпании.

Отмечается, что новые правила коснутся только счетчиков электричества. Траты на установку и поверку приборов учета расхода воды по-прежнему остаются на гражданах, передает «Российская газета».