Эксперт рассказал о степени заразности коронавируса

Новый штамм вируса увеличил уровень заражения на 30% в связи с мутациями ДНК, заявил профессор, главный медицинский эксперт консультирующий правительство Гонконга по поводу коронавируса Габриэль Леунг.

Специалист пояснил, что главная специфика нового вируса в том, что один зараженный способен инфицировать четырех человек.

«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», - сказал профессор.

По словам Леунга, данную тенденцию удалось подтвердить в рамках местного исследования, так как число людей, которые могут заразиться от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной-трех в марте 2020 года до четырех к настоящему времени.

В то же время профессор отметил, что никаких доказательств того, что вирус стал более смертоносным, нет, пишет South China Morning Post.

За время пандемии в мире было диагностировано более 12,7 миллиона случаев заражения, из которых почти семь миллионов — выздоровели.