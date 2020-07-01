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Ребенок на заказ: как новые генетические технологии могут повлиять на развитие человечества

Валентин Гвоздев
20:06 01.07.2020
На сегодняшний день в мире существуют как минимум два человека с искусственно измененными генами – близнецы Лула и Нана, которые, как предполагается, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Последние исследования показали, что редактирование гена человеческих эмбрионов несет в себе большую опасность. По словам генетиков, подобные процедуры могут привести не только к мутациям, но и к сильным, непредсказуемым изменениям во всем геноме.

С появлением технологии CRISPR-Cas9 человечество получило возможность получать ребенка на заказ: с определенным цветом глаз, ростом и даже весом. Метод является довольно простым и точным. Однако, в недавно вышедшей статье журнала Nature, его подвергли серьезной критике.

Эксперименты, в которых используется инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9 для модификации человеческих эмбрионов, показали, как этот процесс может вносить нежелательные изменения в других генах. Это вызывает опасения, поскольку процесс создает постоянные изменения в геноме, которые могут передаваться из поколения в поколение.

Впрочем, к настоящему моменту CRISPR считается наиболее важным технологическим новшеством в научных кругах. Точность метода, в зависимости от конкретной лаборатории, доходит до 100%. И проблемы возникают скорее этического характера: что именно, можно менять?

«Этот вопрос давно муссируется, что можно проектировать детей с заранее заданным качеством. При этом цвет глаз и волос это самое безобидное. То есть речь идет о том, чтобы повысить умственные способности, скорость мышления, создание сверх расы детей и доступно это в нынешних реалиях будет только для сверхбогатых, что вызывает вопросы и возмущение в обществе», - пояснил доктор медицинских наук, врач-генетик Владимир Тактаров.

Если «заказ» внешних характеристик будущего ребенка, выглядит по меньшей мере необязательным, то в ситуации с наследственными заболеваниями, дела обстоят иначе. Например, у обоих родителей тугоухость. Родить здорового ребенка у такой пары нет ни единого шанса. Российские ученые заявляют, что готовы помочь и даже гарантируют успех, если получат разрешение на проведение коррекции генома человека.

«Эмбрионы отредактированные по мутации которые вызывают глухоту, они будут криоконсервированы. Мы не планируем делать перенос без соответствующих разрешений Минздрава и иных органов. Они будут проверены на наличие целевого воздействия, что мы мутацию исправили. Из этого эмбриона разовьется слышащий ребенок», - рассказал руководитель геномного центра РНИМУ им. Пирогова Денис Ребриков.

Главная опасность состоит в том, что пока нет возможности проверить, как такое вмешательство отразится в дальнейшем, через поколение или два. Однако, без сомнений, это революционный метод, который в перспективе откроет новые горизонты, как в биологии, так и в медицине.

«Говорим про мутацию, которая может приводить к какой-нибудь тяжелой болезни. Идея генетических редакторов в том, что вы можете изымать правильным образом вот эту измененную букву и поменять ее на ту, которая есть в норме. Очевидно, что задача очень сложная, потому что вы должны это делать очень точно. И может создаться новая мутация, последствия которой могут быть непредсказуемыми», - рассказал заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор университета Ратгерса в США Константин Северинов.

На сегодняшний день в мире существуют как минимум два человека с искусственно измененными генами – близнецы Лула и Нана, которые, как предполагается, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека. Хэ Цзянькуй, который помог приобрести девочкам иммунитет от ВИЧ, поплатился крупным штрафом и тюремным заключением, но так и не признал свою вину.

«Хорошо. Если бы это был мой ребенок. Если была бы такая же ситуация, я бы в первую очередь попробовал это сделать», - пояснил китайский биолог и биофизик Хэ Цзянькуй.

Генетические испытания на людях запрещены во всех странах мира, но вопрос практического применения накопленных знаний стоит достаточно остро. Очевидно, что диалог назрел, и быть может именно разработки российских ученых, дадут ему старт.

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