Шестьдесят лет спустя: в Бельгии продолжает расследование убийства Лумумбы

В Бельгии федеральный прокурор страны Фредерик Ван Леув заявил в среду, что расследование по делу убийства Патриса Лумумбы все еще продолжается. Это делается для того, чтобы привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в причастности к преступлению. Об этом сообщило издание Le Soir.

По информации бельгийской прокуратуры, на сегодняшний день живы еще два человека, которые, предположительно, были тесно связаны с убийством первого премьер-министра Демократической Республики Конго 17 января 1961 года.

«Мы находимся в процессе подведения итогов досудебного расследования. Факты были квалифицированы как военное преступление, что означает отсутствие срока давности», - сказал федеральный прокурор.

Леув добавил, что следствие планирует запросить доступ к показаниям, которые были получены в закрытом режиме парламентским комитетом еще в 2001 году.

Подобное заявление было сделано на фоне 60-летия независимости Демократической Республики Конго от бельгийского колониального господства, которое отмечалось 30 июня. Король Бельгийцев Филипп впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией, которая тянулась с 1885 по 1960 год. Письмо по случаю торжеств было направлено президенту страны Феликсу Чисекеди.

Напомним, что Патрис Лумумба 30 июня 1960 года произнес речь в присутствии Короля Бельгийцев Бодуэна против расизма колонистов. В июне он занял пост первого премьер-министра страны. Он выступал против сепаратизма и вооруженной агрессии колонизаторов. В результате заговора был отстранен от власти, а в январе 1961 года убит. Через пять лет Патриса Лумумбу провозгласили национальным героем.

В 2012 году бельгийская прокуратура приняла жалобу вдовы и сыновей Лумумбы, которые потребовали расследовать причастность бельгийских политиков и военных к устранению африканского политика.