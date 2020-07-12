Московские медики отправятся в Азербайджан для помощи в борьбе с коронавирусом

В воскресенье в ответ на просьбу правительства Азербайджана в республику отправится группа российских медиков. Минздрав России организует выезд специалистов для помощи государству в противодействии COVID-19.

Врачи из Первого московского государственного университета имени И.М. Сеченова во главе с заведующим кафедрой пульмонологии вуза, главным внештатным пульмонологом Министерства здравоохранения РФ Сергеем Авдеевым направят усилия на содействие азербайджанским коллегам в оказании необходимой помощи пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией.

О готовящейся поездке сообщили в пресс-службе российского Минздрава.

Московские медики проконсультируют врачей Азербайджана и поделятся с ними опытом лечения COVID-19, а также примут участие в организации медпомощи зараженным в ряде регионов с особо проблемной эпидемиологической ситуацией.