Памфилова оценила явку россиян на голосовании по поправкам

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала явку на голосовании по поправкам к Конституции «очень достойной».

Напомним, средняя явка на 20.00 МСК составила 64,99%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-таблиц ЦИК.

Также по словам Эллы Памфиловой, жалобы на какие-либо серьезные нарушения при голосовании, которые требуют рассмотрения ЦИК, не поступали.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ озвучил итоги голосования по поправкам после обработки 20% протоколов. Так, по последним данным, за поправки в Конституцию проголосовали 72,14% россиян, против - 26,89%.