В серьезном ДТП с автобусом на севере Москвы двое погибли и трое пострадали

Серьезная авария на севере столицы привела к гибели двух человек. Еще три человека - пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, ДТП произошло в результате столкновения автобуса и иномарки.

«На Новосходненском шоссе около дома 166 столкнулись автобус и Lexus. В результате ДТП два человека погибли и три пострадали», - рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

Известно, что авария произошла около 22.00 по московскому времени.