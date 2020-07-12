В серьезном ДТП с автобусом на севере Москвы двое погибли и трое пострадали
В Северном административном округе произошло столкновение автобуса с иномаркой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Серьезная авария на севере столицы привела к гибели двух человек. Еще три человека - пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, ДТП произошло в результате столкновения автобуса и иномарки.
«На Новосходненском шоссе около дома 166 столкнулись автобус и Lexus. В результате ДТП два человека погибли и три пострадали», - рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов.
Известно, что авария произошла около 22.00 по московскому времени.