ЦИК РФ озвучил итоги голосования по поправкам после обработки 20% протоколов

Центральная избирательная комиссия сообщает, что за поправки в Конституцию проголосовали 72,14% россиян, против - 26,89%. По последним данным, специалисты обработали 20% протоколов.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было изначально назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса.

Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.

При этом с 25 по 30 июня Москва и Нижегородская область приняла участие в онлайн-голосовании по поправкам.

Ранее сообщалось, что в ЦИК обнародовали первые данные по голосованию в регионах. По данным на 18 часов, после обработки 5,39% протоколов «за» проголосовали 69,76% россиян, «против» - 29,23%.