Житель Волгоградской области спас от верной смерти новорожденную косулю

В Волгоградской области мужчина, выбравшийся на природу за грибами, спас от смерти обессилевшего детеныша косули. В настоящее время животное, оставшееся в доме у своего спасителя, полностью здорово и уже освоилось на новом месте.

Александр Бирюков вместе с братом отправился в Клетский район на тихую охоту после прошедших дождей. Грибов собрать не удалось, однако вместо них у дороги обнаружилась неожиданная находка – крошечная косуля, которая поначалу показалась мужчинам мертвой. Позже выяснилось, что детеныш жив, хотя и сильно слаб и обезвожен.

«Подошли к ней, а она открыла глаза», - цитирует мужчину «Блокнот».

Родственники Бирюкова поддержали идею привезти косулю в дом. В первые часы животное не было способно даже пить молоко, но постепенно его состояние улучшилось.

Вечером первого дня косуля уже смогла встать на ноги. Сейчас она может не просто ходить, а бегать и прыгать по участку. Спаситель зверя понимает, что не слишком большого пространства рядом с домом косуле недостаточно, но возвращать ее в дикую природу также небезопасно. Семья нашла решение и договорилась с частным зоопарком в Белгороде, который в скором времени сможет принять животное у себя.