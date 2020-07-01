В Арабских Эмиратах заканчивают строительство марсианского города

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство первого марсианского города. По задумке, все работы должны быть закончены в 2021 году.

Создаваемое поселение под названием MarsScienceCity будет имитировать жизнь на красной планете, как ее сейчас себе представляют ученые.

Испанские СМИ пишут, что создание такого города, где будут проводить свои исследования ученые и тренироваться астронавты, было анонсировано еще в 2017 году. Тогда власти Эмиратов заявили о своем намерении колонизировать Марс уже через 100 лет - к 2117 году, пишет ElMundo.

Уже сейчас известно, что город будет находиться неподалеку от Дубая. Его площадь будет составлять свыше 176 тысяч квадратных метров, что сравнимо с 30 футбольными полями. Все постройки находятся под землей и защищены куполами, построенными при помощи 3D-принтеров.

Отмечается, что в качестве основного строительного материала используется песок пустыни Дубая. Так отрабатывается технология возведения домов в инопланетных условиях, из марсианской почвы. Защиту от внешней среды же обеспечат мембраны из полиэтилена.

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует создать плавучий космодром для пусков ракет к Марсу на берегу Мексиканского залива.