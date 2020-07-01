Спокойно и без нарушений: как проходит голосование за рубежом

Сегодня, 1 июля, россияне голосуют во всех уголках света. В наших диппредставительствах за рубежом организованы 2,5 сотни пунктов для голосования по поправкам к Конституции. Практически везде отмечается достаточно высокая явка.

В Германии россиянам приходилось даже постоять в очереди, чтобы выполнить свой гражданский долг. Похожие картины отмечаются и дипмиссиях в Таджикистане и Латвии.

«Я осознанно принимаю участие в этой процедуре, потому что это моя страна, моя Конституция. Коституция - это высший закон, регулирующий все отношения в конкретном государстве. И это такой очень важный момент», - сообщил Евгений Лукьянов.

По информации МИД РФ, голосование российских граждан за рубежом проходит в спокойной обстановке, без серьезных нарушений. По предварительной информации, пришли проголосовать более восьми тысяч человек.