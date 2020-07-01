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Пляжный бизнес: почему предприниматели в России пытаются взять плату за проезд к морю

Виктория Ивашечкина
19:37 01.07.2020
По мнению юриста, необходимо фиксировать на видео или фотокамеру момент нарушения и записывать показания свидетелей незаконных действий.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Tomasz Filipek, pexels.com

С наступлением активного туристического сезона хитрые предприниматели, живущие на юге России, начинают «раскручивать» настоящий пляжный бизнес: с туристов и даже с местных жителей горе-бизнесмены берут плату за проезд к морю.

Так, на днях администрация Анапы сообщила, что на днях в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как неизвестные лица на Пионерском проспекте требовали плату за проезд к морю.

В вопросе стали разбираться специалисты управления по санаторно-курортному комплексу и сотрудники полиции.

Позже выяснилось, что на 26-летнего нарушителя составили протокол о самоуправстве. Материалы этого дела пообещали передать в суд. При этом максимальный штраф, который мошеннику за сбор средств, – триста рублей. Не исключено, что заработать он успел гораздо больше.

Молодой человек действовал с группой своих приятелей. У прохода на «Лазурный берег» трое крепких ребят просили отдыхающих заплатить за выход к морю. Одна из участниц конфликта сняла разговор с новоиспеченными «бизнесменами» на камеру телефона.

Возмутительная ситуация с «пляжными бизнесом» сейчас царит и в Саратовской области. Жители села Пристанное бунтуют по поводу закрытия выхода к Волге. Двухметровый бетонный забор вдоль берега начал устанавливать местный бизнесмен Андрей Кобзаренко. Мужчина арендовал участок два года назад, а теперь строит на нем лодочную базу.

Представители местной администрации говорят, что предприниматель ранее приходил с проектом обустройства территории у реки. Обещал подготовить, по его словам, перспективный инвестиционный проект, который оценят местные жители.

При этом, по словам самого бизнесмена, документы на водопользование у него есть, договор заключен на 20 лет, что еще больше возмутило местных жителей.

Отказ чиновников изменить правила землепользования и водопользования Кобзаренко оспорил в суде. И выиграл. В итоге, дачный участок стал парковой для маломерных судов, но пока на бумаге. Сейчас работы у берега власти все же смогли остановить до вынесения результатов проверки.

При этом глава администрации Саратовского района Иван Бабошкин уверен, что предприниматель реализовывает свои цели нахрапом, и его не заботит благополучие и комфорт местных жителей.

Российский юрист Константин Евтеев советует тем отдыхающим, которые оказались в подобной ситуации с взиманием проезда к морю или на пляж, фиксировать нарушение на фото или видеокамеру.

«Рекомендую зафиксировать данное нарушение с помощью фото видео съемки и потом подробно записать показания свидетелей которые готовы подтвердить факт нарушения. Далее необходимо обратиться в прокуратуру, в Росприроднадзор, в Роспотребнадзор. т.к. это попадает под их контроль с точки зрения законодательства», - отметил юрист.

Евтеев также рассказал о мотивах предпринимателей: ими движет банальная жажда наживы.

«Движет такими жажда наживы, жажда легких денег, как они полагают безнаказанность, исходя из этого можно сделать вывод, такие люди руководствуются корыстными целями. с точки зрения законодательства такие ухищрения являются незаконными», - отметил юрист.

Ранее сообщалось о том, что вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные туристические направления в России. Он также напомнил, что в целом полноценное открытие курортного сезона состоится 1 июля. Более 70% регионов России готовы оказать рекреационные услуги.

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