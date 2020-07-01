Под наблюдением экспертов Евросоюза: как идет голосование в Крыму

В Крыму, еще до основного дня голосования, свое мнение по правкам к Конституции высказали около миллиона человек. А утром 1 июля на полуострове открылись 1165 избирательных участков. За ходом голосования в Крыму следила в том числе и делегация из Евросоюза, в которую вошли депутаты Европейского парламента, национальных парламентов, лидеры политических партий и журналисты из Франции, Болгарии, Венгрии и Германии.

Иностранные эксперты, чтобы приехать на полуостров прошли два теста на коронавирус и строжайший контроль на границе. По их признанию, они мечтали увидеть голосование в Крыму своими глазами. У иностранцев много вопросов к избирателям, независимым наблюдателям и членам комиссии. Их интересует активность жителей региона, какие поправки они особенно выделяют.

Члены делегации обращают особое внимание и на то, как строго соблюдаются на участках меры предосторожности. Дезинфекция кабинок по расписанию. Каждому избирателю - персональный канцелярский набор. Ручек закупили более 2 миллионов штук, из расчета на каждого избирателя.

По предварительной информации, в середине дня явка в Крыму превысила 70%. В полном составе проголосовали военнослужащие Черноморского флота. Урны для бюллетеней размещались даже на кораблях, чьи экипажи не могли покинуть свои боевые посты.