СМИ: принцесса Диана планировала самоубийство во время беременности

Принцесса Уэльская Диана планировала покончить жизнь самоубийством во время беременности первым сыном Уильямом, пишет австралийское издание New Idea.

Об этом свидетельствуют записи в недавно найденных дневниках принцессы, которые она хранила до самой смерти. Отмечается, что вести дневник ей посоветовал психотерапевт для того, чтобы бороться с фобиями и депрессиями.

Из одной из записей следует, что после ссоры с супругом принцем Чарльзом Диана задумала самоубийство, которое, к счастью, решила не реализовывать.

«Я пыталась причинить себе вред, я была подавлена», - приводит текст дневника New Idea.

Также издание утверждает, что одной из причин булимии у Дианы является критика фигуры принцессы со стороны супруга, из-за которой она почти перестала есть.