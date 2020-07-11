Названы самые вредоносные программы в мире

Эксперты компании Check Point назвали самые популярные в июне 2020 года вредоносные программы у мошенников со всего мира.

По их данным, самым популярным стал троянский вирус Agent Tesla, который позволяет красть пароли сетей Wi-Fi и взламывать почту Outlook. На втором месте оказались программы Phorpiex и XMRig. Первая крадет с мобильных устройств фото и видео, а вторая майнит криптовалюту.

Наиболее популярным вредоносным ПО в России выступил Emotet, второе и третье место заняли RigEK и XMRig соответственно. Отмечается, что из-за большого количества вредных программ и вирусов в Сети охват самых популярных из них не превышает нескольких процентов, передает РИА Новости.