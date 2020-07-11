«Необратимые нарушения коры головного мозга»: сын Алибасова рассказал о диагнозе отца

У продюсера и музыканта Бари Алибасова найдены «необратимые нарушения коры головного мозга». Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По словам сына Алибасова, певец находится на лечении в психиатрической больнице №1 имени Алексеева, где он будет находиться до августа, после чего отправится на двухгодичную реабилитацию в Калининград.

Бари Алибасов-младший подчеркнул, что отцу поставили диагноз «синдром Корсакова», который диагностируют у больных хроническим алкоголизмом в острой степени, и который представляет собой «необратимые нарушения коры головного мозга». Отмечается, что Бари Алибасов страдает провалами в памяти, передает «Комсомольская правда».