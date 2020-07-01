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«Все было скоординировано»: журналист рассказал, как и кем организованы протесты в США

Владимир Расходчиков
23:16 01.07.2020
Журналист «Комсомольской правды» лично побывал на протестах в США и рассказал об уровне организованности митингующих и кто стоит за лидерством данных движений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alessandro Barone, Keystone Press Agency, Globallookpress

Протесты, которые на протяжении вот уже более месяца сотрясают все штаты Америки, и не думают прекращаться. Тем временем, редактор отдела международной политики ИД «Комсомольская правда» Валерий Рукобратский смог лично побывать на одном из митингов против полицейского насилия в Нью-Йорке. О своих впечатлениях от организации митинга и о его кураторах он рассказал в эфире ток-шоу «Открытый эфир».

«Все было скоординировано от начала и до конца, было несколько лидеров, которые шли и кричали зажигательные лозунги. Это были 3-4 человека, они были равномерно распределены по всей толпе, чтобы это шествие было полностью организовано. Тут же выдавались вода и маски митингующим, то есть, если ты что-то хотел, тебя могли этим обеспечить сразу же. Один из лидеров шествия был парень по имени Моисей, ему на вид было лет 25, темнокожий активист, радикал. У него в подчинении были еще несколько активисток, которые представляют чернокожее население Бруклина. И, я так понял, они готовы ежедневно выводить людей на улицы», - заявил журналист.

В некоторых городах Америки обстановка накалилась настолько, что протестующие и их противники находятся на грани применения оружия, так, например, произошло в Сент-Луисе. Проживающая в этом городе семейная пара вышла на участок своего жилища с оружием, чтобы прогнать зашедших на их территорию протестующих. После небольшой словесной перепалки, протестующие покинули частную территорию, обошлось без пострадавших.

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