В ЦИК обнародовали первые данные по голосованию в регионах

На 18.00 по московскому времени в России явка на голосование по поправкам к Конституции составила 63,32%. После обработки 5,39% протоколов «за» проголосовали 69,76% россиян, «против» - 29,23%, сообщает предварительные данные ЦИК.

Во многих регионах России голосование уже завершено. Жители активно приходили на участки, чтобы выполнить свой гражданский долг. В Хакасии после обработки 1,04% протоколов за поправки проголосовали 89,93% жителей, против - 9,88%.

В Томской области свои голоса за поправки к Конституции отдали 71,72% жителей региона, против проголосовали 28,05%. В Новосибирской области «за» проголосовали 71,34%, «против» - 28,04%.

В Красноярском крае проголосовали за поправки к Конституции 72,22% жителей, против - 27,19 %. В Кемеровской области, по первым данным ЦИК, 95,91% жителей региона отдали свой голос «за», «против» - 3,8%. В Алтайском крае свое одобрение по поправкам высказали 78,93% местных жителей, против - 21,07%. В Республике Тыва за поправки проголосовали 95,3%, против - 3,36%.