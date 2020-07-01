Эксперт рассказал о причинах антироссийской политики НАТО

В последние годы НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Европе, а США продолжает оправдывать эту экспансию Североатлантического альянса под предлогом защиты от, якобы, «русской агрессии». О том, каковы истинные мотивы генералов альянса и чем может грозить расширение сферы влияние НАТО в студии программы «Специальный репортаж» рассказал заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Прежде всего, это позиция Соединенных Штатов, которые официально во всех стратегических документах обозначают Россию в качестве противника и резко увеличили свой военный бюджет за несколько последних лет. Поэтому, налицо прямо противоположная ситуация, не Россия представляет угрозу для стран НАТО, а напротив, США увеличивают вероятность эскалации напряженности и расширяют свое военное присутствие», - заявил эксперт.

Ранее по поводу расширения НАТО в Европе высказался глава российского МИД Сергей Лавров, во время встречи со своим белорусским коллегой в Минске он заявил, что действия альянса носят откровенно провокационный характер и направлены на дальнейшую фрагментацию европейского пространства безопасности.