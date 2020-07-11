Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков

Прием антибиотиков без острой на то необходимости может повлечь за собой страшные последствия. Такое мнение высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, некоторые врачи довольно часто назначают антибиотики в качестве профилактики при лечении вирусных инфекций, что несет за собой скорее вред, чем пользу. Антибиотики могут ослабить иммунитет человека, убив множество бактерий и открыв дорогу к размножению других.

Специалист также развеял миф о том, что антибиотики лучше усваиваются, если их принимать посредством инъекций. По его словам, современные лекарства одинаково хорошо усваиваются во всех формах. Об этом Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.