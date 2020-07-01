Диетолог назвал пять самых опасных продуктов на прилавках магазинов

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о самых вредных и опасных продуктах, которые можно встретить на прилавках супермаркетов.

По мнению специалиста, стоит отказаться от покупок полуфабрикатов, содержащих большое количество глутамата натрия. Ковальков считает, что добавка вызывает своего рода зависимость от магазинной еды (особенно у детей). Со временем домашняя еда начинает казаться безвкусной и пресной.

Врач также посоветовал отказаться от молочных продуктов низкой жирности.

«Например, натуральная сметана всегда выше 25%. Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло», - объяснил специалист в своих соцсетях.

Алексей Ковальков посоветовал избегать пищи, которая содержит дрожжи.

«Если не можете обойтись без хлеба - напеките блинов, оладий, сделайте лепешки, научитесь печь сами или покупайте только бездрожжевой хлеб или батоны на закваске», - подчеркнул врач.

Не советует специалист покупать и магазинную курицу. По его мнению, в ней содержатся стимуляторы роста, препараты задержки воды и антибиотики, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний.