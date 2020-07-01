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Собянин выразил сомнения в появлении второй волны коронавируса

Тамара Астапенкова
17:48 01.07.2020
По словам мэра Москвы, в городе с каждой неделей ситуация по заболеваемости улучшается.
Собянин выразил сомнения в появлении второй волны коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Вторая волна эпидемии коронавируса в Москве маловероятна. Могут быть небольшие проявления, которые не изменят ситуацию в целом. Об этом заявил в среду, 1 июля, Сергей Собянин в ходе общения с жителями на открытии парка «Филатов луг» в Новой Москве.

«Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», - сказал мэр Москвы.

По словам градоначальника, в столице не наблюдается рост заболеваемости коронавирусом уже три месяца. Ситуация в городе с каждой неделей улучшается, добавил Собянин.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев инфицирования COVID-19. Этот показатель является наименьшим с начала апреля.

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