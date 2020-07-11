Пульмонолог назвал способы восстановления легких после COVID-19

Коронавирус в первую очередь бьет по легким, которые остаются ослабленными даже после излечения. О том, как восстановить их нормальную работу, рассказал пульмонолог, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кирилл Зыков.

По его словам, важно избегать заражения другими респираторными вирусными инфекциями, которые могут вызвать воспаление легких и еще сильнее ослабить их. Также следует отказаться от курения, включая вейпы, электронные сигареты и кальяны.

Для того, чтобы быстрее восстановить легкие, нужно давать организму аэробные нагрузки, занимаясь по пол часа три раза в неделю на протяжении восьми недель. Комплекс упражнений должен включать в себя как значительную нагрузку, так и более простые упражнения. Оценить эффективность работы помогут различные гаджеты, вроде наручных фитнес-браслетов.

Не стоит забывать и про соблюдение сбалансированной диеты, включающей фрукты и овощи с большим содержанием витаминов и антиоксидантов, а также клетчатку и белки, передает «Комсомольская правда».