Помпео прокомментировал возможность приглашения РФ на саммит G7

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что с Россией необходимо чаще взаимодействовать, однако решение о приглашении Москвы на саммит G7 («Большой семерки») должен принять президент США Дональд Трамп.

«Что касается России и G7. Когда они (РФ. - Прим. ред.) были в ней, они приносили проблемы, сейчас они вне ее, и они продолжают представлять для нас риск. Мы должны разговаривать с русскими. Я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией», - объяснил Помпео во время пресс-конференции.

В качестве наглядного примера он привел недавние переговоры США и РФ в Вене по стратегической стабильности.

Напомним, саммит G7 в этом году пройдет в США. При этом Россия не участвует в работе группы с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.