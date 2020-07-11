Временное жилье предоставят нижегородцам, в чьем доме произошел взрыв газа

Администрация Нижнего Новгорода решает вопрос с предоставлением временного жилья жителям дома № 17 на улице Краснодонцев, в котором сегодня, 11 июля, произошел взрыв газа.

Отмечается, что в данное время выясняется количество квартир, которые понадобятся для временного переселения людей, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в МЧС, сообщение о взрыве поступило в 04.25 по Москве. Взрыв вызвал возгорание, последствия которого были ликвидированы в 05.28.

Специалисты эвакуировали из здания 28 человек, спасены 11 жильцов. Три человека пострадали. В доме повреждены перегородки квартир и перекрытия между этажами.



