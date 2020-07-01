Вошел в борт другому: опубликованы кадры столкновения двух судов в Ростове-на-Дону

В акватории реки Дон рядом с набережной Ростова-на-Дону произошло столкновение двух судов. Следователями организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 10 часов 40 минут, судно «Волго-Дон», следуя в акватории реки Дон, столкнулось с учебно-тренировочным судном ИВТ им. Г.Я. Седова, пришвартованного к причалу», - говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия публикуют в сети кадры, на которых можно увидеть, как одно судно врезается в борт другого. По информации следователей, в результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло. Зафиксированы повреждения на учебно-тренировочном судне.

На месте столкновения работают следователи. Они опрашивают судоводителей и очевидцев, производится осмотр судов. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.