Коронавирус научились определять по голосу

Специалисты Массачусетского технологического института научились определять коронавирус по голосу зараженного человека.

Ученые проанализировали, опираясь на записи в открытых источниках, как после инфицирования COVID-19 менялись голоса множества знаменитостей. Оказалось, что у них немного поменялся тембр и сила голоса.

Специалисты продолжили работу над темой и выяснили, что побочным эффектом инфицирования служит уменьшение диапазона голоса из-за затрудненного дыхания. Исследование опубликовано в научном журнале IEEEXplore.