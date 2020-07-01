Пепелище крупного пожара на Новорижском шоссе сняли с высоты птичьего полета

Пепелище после мощного пожара на Новорижском шоссе сняли с высоты птичьего полета. На кадрах можно разглядеть площадь, которая была поглощена огнем. Произошло возгорание металлического ангара общей площадью 2 100 квадратных метров. Внутри строения хранились резиновые изделия, в том числе и покрышки. Об этом сообщили «Звезде» в экстренных службах Красногорска.

© МЧС РФ

«Первого июля 2020 года поступил сигнал о возгорании на территории промышленной зоны. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что горит металлический ангар 70 метров на 30 метров, общей площадью 2 100 квадратных метров», - рассказал начальник Красногорского ПСГ Роман Мирошниченко.

На данный момент возгорание ликвидировано. Ранее сообщалось, что густой черный дым видно при съезде с Новорижского шоссе в сторону Красногорска. Экстренные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших пока не поступала.