Умер актер из фильма ужасов «Зловещие мертвецы»

Американский актер Дэн Хикс, известный ролью в фильме ужасов «Зловещие мертвецы - 2», скончался в США.

Сообщается, что актер ушел из жизни в своем доме в Калифорнии, пишет промоутерское агентство Full Empire Promotions.

«Тридцатого июня мы потеряли друга, клиента и талантливого актера», - сказано в подписи к видеоролику, опубликованному в память об актере.

Сообщается, что 68-летний артист долго боролся с онкологическим заболеванием. Месяц назад он сообщил, что, по прогнозам медиков, проживет еще от года до трех.

Ранее Хикс заявлял, что прожил свои 68 лет «на полную» и почти ни о чем не жалеет.

Некоторое время назад на странице промоагентства была открыта специальная страница для сбора пожертвований на его лечение, и за короткое время поклонники сдали вдвое большую сумму, чем планировалось.

Дэн Хикс также сыграл в таких фильмах, как «Оз: Великий и ужасный», «Человек-Паук - 2», «Незваный гость».