Взрыв газа прогремел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Как сообщили в МЧС, взрыв вызвал возгорание, которое локализовали на площади в 10 квадратных метров. В подъезде повреждены перегородки между квартирами и перекрытия, в двух квартирах выбиты стекла.

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