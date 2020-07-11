Взрыв газа прогремел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Специалисты эвакуировали 124 жильцов дома. Пострадали три человека.
© Видео: Михаил Иванов, ВКонтакте © Фото: Михаил Иванов, ВКонтакте
В Нижнем Новгороде в девятиэтажном жилом доме на улице Краснодонцев произошел взрыв газа.
Как сообщили в МЧС, взрыв вызвал возгорание, которое локализовали на площади в 10 квадратных метров. В подъезде повреждены перегородки между квартирами и перекрытия, в двух квартирах выбиты стекла.
Специалисты эвакуировали 124 жильцов дома. Пострадали три человека.