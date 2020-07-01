На Чукотке 80% избирателей поддержали поправки к Конституции

Поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные на информационном табло в ЦИК после обработки 100% протоколов.

Уточняется, что против проголосовали 18,6% жителей региона.

Ранее сообщалось о том, что высокую явку на голосование демонстрируют Тамбовская область и Республика Коми, традиционно активен в этом плане и Кавказ: так, в Дагестане проголосовавших 78,38%, в Чечне - 86,63%.

В среду, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам к Конституции. Сообщалось, что к середине дня на Среднем Урале проголосовали 42,3%, или около полутора миллиона человек.

Напомним, из-за пандемии коронавируса голосование по правкам к Конституции было перенесено президентом РФ Владимиром Путиным с 22 апреля на 1 июля. Электронный формат голосования был введен в Москве и Нижегородской области.