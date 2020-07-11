США усилят группировку войск в Польше

США собираются усилить группировку своих войск в Польше за счет сокращения контингента в Германии. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

По словам президента США, около половины американских солдат из Германии вернутся домой, еще часть переведут в Польшу. Такое заявление Трамп сделал в интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену.

Американский лидер ранее неоднократно заявлял о желании сократить контингент в Германии. По его словам, власти ФРГ постоянно задерживают оплату дорогого содержания контингента солдат США.



