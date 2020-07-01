В США разбился истребитель F-16

«Военный истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23.30 по местному времени (06.30 среды мск) здесь, на базе», - сказано в заявлении на официальной странице авиабазы в Facebook .

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