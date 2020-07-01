В США разбился истребитель F-16
Во время катастрофы на борту самолета находился один человек.
© Видео: 30mki, Twitter © Фото: Wikimedia
Военный самолет F-16 потерпел крушение на базе ВВС США в штате Южная Каролина. Представители авиабазы сообщают, что в результате трагедии погиб пилот.
«Военный истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23.30 по местному времени (06.30 среды мск) здесь, на базе», - сказано в заявлении на официальной странице авиабазы в Facebook.
Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот.
Имя погибшего не сообщается. О причинах трагедии также пока не говорится.