Городской пляж откроют в Якутске
Получены все необходимые согласования, эпидемиологи проверили состояние пляжа.
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В Якутске открывается городской пляж в рамках снятия противокоронавирусных ограничений, второй этап которых начался 2 июля. Об этом сообщили в администрации города.
Отмечается, что получены все необходимые согласования, эпидемиологи проверили состояние пляжа.
Ранее врач объяснил, как избежать солнечного удара во время отдыха на пляже. По мнению военного врача, сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, разумнее не лежать, загорая не в горизонтальном положении.