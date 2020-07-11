Городской пляж откроют в Якутске

В Якутске открывается городской пляж в рамках снятия противокоронавирусных ограничений, второй этап которых начался 2 июля. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что получены все необходимые согласования, эпидемиологи проверили состояние пляжа.

Ранее врач объяснил, как избежать солнечного удара во время отдыха на пляже. По мнению военного врача, сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, разумнее не лежать, загорая не в горизонтальном положении.



