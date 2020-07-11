Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
В Москве днем воздух прогреется до 27-29 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до 16 градусов выше нуля.
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Жителей столицы 11 июля ждет переменная облачность и до 29 градусов тепла. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
В Москве днем воздух прогреется до 27-29 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до 16 градусов выше нуля.
В Гидрометцентре сообщили, что скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с.
Атмосферное давление — около 750 мм ртутного столба.
В Московской области ожидается 24-29 градусов тепла днем и 13 - ночью. В некоторых районах – дождь с грозой.