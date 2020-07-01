Меркель раскритиковала возможные санкции США против «Северного потока - 2»
Канцлер Германии отметила, что проект «имеет политическую составляющую».
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции США против газопровода «Северный поток - 2» не соответствуют правовым представлениям Берлина.
«Мы считаем, что этот проект нужно завершить, в этом ключе мы и будем работать», - подчеркнула она, выступая в Бундестаге.
Также политик отметила, что «Северный поток - 2» является экономическим проектом, «который имеет политическую составляющую».
«Германия предприняла столько усилий для заключения договора, чтобы не отрезать Украину от транзита российского газа и от транзитных пошлин», - подытожила канцлер.
Напомним, ранее сообщалось, что американский сенат включил санкции против «Северного потока - 2» в проект оборонного бюджета.