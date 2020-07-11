Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не желает выхода государства из НАТО, но ждет от других стран-членов альянса «справедливого» финансового участия в жизни организации.

Такое заявление президент сделал в интервью обозревателю газеты «The Washington Post».

Увеличение денежных вливаний для обеспечения деятельности союза Трам представил в качестве одной из мер противодействия России. Его действия в этой области, по словам американского лидера, позволили получить от восьми государств финансирование в минимум 2% их ВВП.

«Но, кстати говоря, 2% - это слишком мало», - подметил он.

Трамп признался, что угроза выхода и утверждения о готовности ее осуществить нужны для мотивации других стран к увеличению военных расходов.

Ранее по инициативе США и под аналогичным предлогом угрозы со стороны Российской Федерации членами НАТО было подписано требование об отчислении 2% ВВП на военную сферу. Расходы, согласно данному требованию, необходимо привести к соответствующему уровню до 2024 года.