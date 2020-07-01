Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

Сотрудники полиции в Гонконге водометами разгоняют демонстрантов, протестующих против нового закона парламента об обеспечении национальной безопасности.

Несколько сотен человек собрались в одном из торгово-развлекательных районов. Митингующие разбросали и подожгли мусор на проезжей части, пытались заблокировать движение транспорта.

По последним данным, полицейские задержали 180 участников митинга. Участники акции недовольны документом, принятым накануне парламентом Гонконга.

Новый закон позволяет в качестве наказания за сепаратизм применять пожизненное заключение. Оппозиционно настроенные жители Гонконга, выступающие за политическую и экономическую автономию региона, считают это прямой угрозой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в мае прошла новая волна митингов в Гонконге. В мероприятиях приняли участие несколько тысяч человек. Правоохранители применяли слезоточивый газ для разгона митингующих и водометы, однако им не удалось разогнать возмущенную толпу.