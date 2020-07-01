Лидеры России, Турции и Ирана выразили свою озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии

Президенты России, Турции и Ирана выразили протест против попыток захвата доходов от добычи нефти, которые должны принадлежать Сирии. Совместное заявление Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли по итогам видеосаммита по САР.

«Президенты выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике», - говорится в заявлении.

Лидеры РФ, Турции и Ирана выразили серьезную озабоченность в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянии пандемии коронавируса.

«Выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, признавая, что она значительно осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом. Обсудив ситуацию на северо-востоке САР, президенты подчеркнули, что «достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны». Лидеры России, Турции и Ирана согласились с этой целью координировать свои усилия.