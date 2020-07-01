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ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам к Конституции

Тамара Астапенкова
15:03 01.07.2020
После обработки 1% протоколов «за» проголосовали 74,18% россиян.
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам к Конституции
© Фото: РИА Новости

Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные по голосованию после обработки 1% протоколов. Сообщается, что за поправки к Конституции проголосовали 74,18% россиян, против - 24,69%.

На Дальнем Востоке, Иркутской области, а также на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области участки для голосования уже закрылись.

По первой информации ЦИК, после обработки 5,45% протоколов 83,09% жителей Чукотки проголосовали за поправки к Конституции РФ, против выступили 15,75%.

В Сахалинской области после обработки 27,62% протоколов за поправки высказались 74,02% жителей, против - 24,66%.

После обработки 1,09% протоколов в Еврейской автономной области за поправки высказались 80,24% жителей, против - 19,05%.

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