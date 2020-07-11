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Алеппо снова на связи: в провинции возобновляет работу знаменитая телеграфная станция

Павел Ремнев
Анна Берестовая
05:28 11.07.2020
Станция была переоборудована в целый телекоммуникационный центр, оснащенный новейшей техникой и способный закрыть любые телекоммуникационные потребности региона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В сирийской провинции Алеппо вновь начинает работу телеграфная станция, переоткрытия которой ждали несколько лет. Церемония масштабная и торжественная, а на плечах посетивших ее гостей шарфы с национальной символикой. Такой выбор подчеркивает, что все они - члены одной команды.

На мемориальной доске перечислены имена тех, кто принимал участие в восстановлении станции. В просторном фойе можно посмотреть связанную с этим импровизированную выставку, которую открыли как дань истории организации. По фотографиям из серии «было – стало» видно, что работа была проделана титаническая.

«Наш центр называется "Эль-Вазир" по названию района, где мы всегда находились. Это самый центр, что удобно в первую очередь нашим клиентам. Мы благодарим наших русских друзей за помощь. Без нее ничего бы не получилось, но мы очень рады, что весь монтаж самого сложного оборудования производили наши специалисты. Мы работали даже по ночам в священный месяц Рамадан, чтобы все успеть по графику. Очень уставали - монтаж длился почти 9 месяцев! И вот - все работает», - поделился Директор телекоммуникационного центра Эль-Вазир Ахмед Хасна.

Все оборудовано по последнему слову техники и уже готово к работе. Здесь особо подчеркивают: это удалось сделать, несмотря на санкции, которые наложены на страну.

«Это не просто телеграф, как в старину. Мы построили фактически с нуля целый коммуникационный центр. Благодаря смонтированному здесь оборудованию уже сейчас мы можем подключить хоть 20 тысяч стационарных телефонных линий и оптоволоконных интернет-каналов. Нам удалось закрыть любые телекоммуникационные потребности региона на значительную перспективу», - заявил генеральный директор государственной телекоммуникационной компании Сирии Мунир Абед.

Здание станции располагается в историческом центре Алеппо и само является достопримечательностью. Первую телеграфную линию сюда провели еще при Османской империи. Совсем рядом - знаменитая мечеть оммеядов и городская цитадель.

Быстрая и надежная связь - еще один фактор, который объединяет страну, некогда разорванную на куски гражданской войной. Конечно, есть мобильные телефоны, но Сеть периодически пропадает. Поэтому только сегодня можно точно сказать, что Алеппо снова на связи.

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