Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям

Бывший украинский лидер Петр Порошенко пришел в среду, 1 июля, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Там он выступил на митинге, где рассказал, что признает «вину» по нескольким политическим обвинениям.

По словам экс-политика, его обвиняют в том, что в июне 2014 года он отдал приказ на контрнаступление.

«Я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту "вину"», - подтвердил Порошенко, пишет агентство УНИАН.

Также он признался в том, что действительно ранее назначал руководителей разведки.

Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.

Напомним, ранее правоохранительные органы Украины возбудили против него 24 уголовных дела. По мнению экс-президента, его уголовное преследование является местью «мелких и никчемных людей».